«Хоть бы не рухнул»: в Бахчисарайском районе после ливней поврежден мост через реку Альма

Опору моста размыло водой. Фото: скриншот из видео Мая Крымского

После сильных ливней, которые прошли в Крыму в конце июня, уровень рек поднялся настолько, что десятки домов оказались подтоплеными в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Кроме того, сильный поток воды разрушил несколько мостов.

Так, мост через реку Салгир в Симферополе на улице Толстого обещают восстановить до конца июля. Еще с одной «мостовой» неприятностью столкнулся крымчанин Май Крымский.

- Ехал через Поселок Почтовое в поселок Скалистое по привычной дороге, но около футбольного поля пришлось разворачиваться и прокладывать маршрут в обход – мост через Альму был перекрыт. Я остановился, чтобы осмотреть это место. Оказалось, что одну из опор сильно размыло водой. Как бы только этот мост не рухнул, - поделился крымчанин.

Участок дороги, на котором находится поврежденный мост

В администрации Бахчисарайского района знают о проблеме. Автомобилистов просят потерпеть и пока что выбирать альтернативные маршруты передвижения.

- В связи с обильными атмосферными осадками, обрушившимися на Бахчисарайский район, в селе Новопавловка на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 35 ОП МН 35Н-805 «Тополи – Севастьяновка» произошел подмыв основания мостового сооружения через реку Альма. Мост в селе Новопавловка временно закрыт. Объезд осуществляется через трассу «Таврида», - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

На вопрос о том, когда же будет восстановлен мост, в администрации ответить затруднились, поскольку этими работами будет заниматься Служба автомобильных дорог Крыма. В адрес организации отправлен официальный запрос.

Напомним, мощные ливни обрушились на Крым с 26 по 28 июня. Из-за паводка в Крыму ввели режим ЧС. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах и Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. Больше 150 домов было подтоплено из-за сильных дождей.

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