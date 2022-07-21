С начала года в Симферополе снесли 210 незаконных объектов рекламы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С начала текущего года в Симферополе было демонтировано 210 незаконных рекламных конструкций, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- [Демонтировано] 56 силами администрации, с привлечением подрядных организаций, 154 собственниками конструкций по выданным предписаниям, - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы проводятся в вечернее и ночное время, чтобы не создавать неудобств участникам дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ялте будут бороться с назойливыми бабушками, торгующими на набережной. К делу подключился республиканский Следком.

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