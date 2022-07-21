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Общество21 июля 2022 11:09

В парках Симферополя высадили еще 2500 цветов

Гацания теперь будет украшать клумбу за главным входом парка имени Гагарина
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

В парках Симферополя высадили еще 2500 цветов, сообщили в МБУК «Парки столицы».

- Гацания (африканская ромашка) украсит клумбу, расположенную за главным входом парка имени Гагарина. Цветущие клумбы радуют горожан и гостей Симферополя, создают в парках особую атмосферу, поэтому высадки цветов продолжатся, - говорится в сообщении.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

Отмечается, что за весенне-летний период учреждением «Парки столицы» было высажено не менее 32 тысяч цветов.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Симферополе зацвела нежная альбиция ленкоранская. Она привлекает особое внимание посетителей своими благоухающими розовыми шаровидными соцветиями. Растением можно полюбоваться в городских парках.

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