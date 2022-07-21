В Симферополе цветет нежная альбиция ленкоранская

Альбиция ленкоранская. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Лето - самое восхитительное время года на Крымском полуострове, как и впрочем по всей России. Свою неповторимую нотку в общий праздник радости, жизни и лета вносит каждая травинка, каждый цветочек, каждый кустик и дерево.

В июле южный край украсили очень нежные, будто пух, оброненный пташкой из сказки, соцветия альбиции ленкоранской.

Растения украшают Гагаринский парк в Симферополе. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- Яркая и ароматная альбиция - настоящее украшение парка имени Гагарина и Детского парка. Во время цветения привлекает особое внимание посетителей своими благоухающими розовыми шаровидными соцветиями, - рассказали в пресс-службе МБУК «Парки столицы», отметив, что альбиция - символ гармонии и семейной радости.

Соцветия выглядят очень живописно. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Специалисты объяснили, что это растение еще называют спящим - на ночь его листья складываются и поникают, а ветви склоняются к земле.

На Южном берегу Крыма в Никитском ботаническом саду сейчас можно полюбоваться каннами и водяными лилиями.