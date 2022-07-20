Бегущий по полям: крымчанин в гламурных трусах и кирзовых сапогах шокировал соцсети

Уже несколько месяцев крымчанин снимает шуточные видео, как он манерно бежит в гламурных трусах и кирзовых сапогах по цветочным полям и выкладывает это в свои соцсети. Фото: Личный архив героя публикации

Далеко не каждый мужчина осмелится нарядиться в женский образ и выложить подобное в соцсети – вдруг подумают чего или, не дай бог, засмеют! Но для крымского гида и фотографа Филиппа это стало настоящим вызовом, а еще темой для ведения блога. Уже несколько месяцев крымчанин снимает шуточные видео, как он манерно бежит в гламурных трусах и кирзовых сапогах по цветочным полям и выкладывает это в свои соцсети. Его ролики набирают по несколько десятков тысяч лайков и вызывают огромный резонанс в комментариях.

«ВДОХНОВИЛИ КЛИЕНТЫ»

Итак, его зовут Филипп. На первый взгляд, обычный мужчина 37 лет. Уже много лет он работает туристическим гидом по Крыму и фотографом. К нему обращаются сотни путешественников, желающих не просто открыть для себя красивые места, но и обязательно сделать классную фотографию на фоне лавандовых полей, мака или водопада.

- Основа моих путешествий - показывать дикие и очень красивые мест у нас на полуострове, поэтому я достаточно углубленно изучал все подобные локации и буквально вынужден был находиться внутри этой инстаграмной* индустрии, которая возникла совсем недавно. В последнее время все путешествия моих клиентов сводятся к тому, что люди едут в туры с целью наделать красивых фотографий в соцсети. Они пытаются казаться совсем не теми, кем на самом деле являются, - рассказывает Филипп.

ФОТО С ГОЛОЙ ПОПОЙ

По словам тургида, он часто замечал, как его клиенты наряжаются в вычурные и неестественно шикарные платья, позируют, ретушируют фото, а потом выкладывают в соцсети и ждут лайков.

Это стало первой фотографией в профиле Филиппа. Фото: Личный архив героя публикации

- Я насмотрелся этого столько, что все переродилось в такую иронию, и ради прикола я четыре года назад сделал фото в подсолнухах с голой попой, как это любят делать девушки. Но потом у нас в семье родилась дочка, и сил ни на что не было. Но спустя пару лет в голове появился этот образ мужика в гламурных трусах и в кирзовых сапогах.

ОДОЛЖИЛ ТРУСЫ У ЖЕНЫ

Шорты Филипп одолжил у жены, сапоги взял из сарая. Вместе с супругой они придумали образ и отправились на съемки в тот же день. Первое видео вызвало бурную реакцию. Оно набрало больше 40 тысяч просмотров и около тысячи лайков. Его даже стали постить различные паблики, но реакция у пользователей была неоднозначная. Многие просто не понимали посыл подобных роликов. Но главной мотивацией для блогера стала поддержка близких друзей и родственников, которые смеялись с каждого поста.

- Разные профили растащили все мои видео, тогда же появилась фраза, мол, посмотри, как нас мужчины видят со стороны (о женщинах, - Ред.) Но изначально был не совсем тот посыл.

ПРОЕКТ ПОМОГАЕТ МУЖЧИНАМ РАСКРЫТЬСЯ

Филипп отмечает, что второстепенный посыл такого проекта намного глубже, ведь он не только поднимает настроение пользователям соцсетей, но и помогает раскрыться мужчинам.

- У нас в обществе есть стереотип, что «мужик должен»! Из-за этого многие сейчас очень зажаты и отрицают всю мягкость, что в них есть. Нам внушают, что мы должны быть грубыми и стереотипными, но на самом деле, когда ты не подгоняешь себя под рамки общества и делаешь то, от чего тебе легко и круто, намного проще жить. Вот такой вот у меня посыл.

В будущем профиль Крымский крем, который ведет Филипп с женой, будет продолжать расти. Мужчина признается: спектр локаций будет расширяться, как и количество подписчиков.

*Деятельность Instagram в России признана экстремистской и запрещена.

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