Роспотребнадзор опубликовал список из 14 лучших пляжей Крыма

14 пляжей вошли в список лучших для отдыха в Крыму Фото: Дмитрий Тимошенко

Сотрудники Роспотребнадзора собрали в перечень из лучших пляжей Крымского полуострова, которые стоит посетить этим летом. Список опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

- Всего на полуострове более 400 мест для купания, которые соответствуют самым строгим требованиям безопасности. В любом из них можно отлично провести время. Мы попросили наших коллег из управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отобрать лучших из лучших. Хотя бы один из этих пляжей должен посетить каждый, кто приехал отдыхать на полуостров, - говорится в сообщении.

Итак, в список вошли:

- Пляж «Лазурный берег» в Евпатории;

- Пляж санатория «Форос» в Ялте;

- Пляж санатория «Днепр», поселок Гаспра;

- Пляж «Мирный» в селе Поповка, Сакский район;

- Пляж на Аршинцевской косе, Керчь;

- Пляж гостиницы «Рига» в селе Мысовое, Ленинский район;

- Пляж пансионата «Море», Алушта;

- Пляжи «Экстрим Крым», «Майами» и «Сансет» в селе Оленевка, Черноморский район;

- Пляжи «Устричный» и «Ракета» в бухте Капсель, Судак;

- Пляжи «Адмиральской лагуны» в Севастополе;

- Пляжи села Орловка рядом с Севастополем.

Ранее сообщалось, что в Крыму часть пляжей могут передать муниципалитетам, чтобы повысить эффективность использования этих территорий.

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