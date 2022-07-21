Подготовка строительства второго этапа обхода Симферополя обойдется в 217 млн рублей

В рамках подготовительного этапа подрядчик закупит необходимые для работ песок и щебень
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Подготовительные работы к строительству второго этапа обхода Симферополя на участке Донское - Перевальное обойдутся в 217,8 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены к 1 мая 2023 года.
- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное. 2 этап», с ценой контракта 217 миллионов 790 тысяч 982 рубля, - сказано в распоряжении главы Крыма о выборе подрядчика.
Общая протяженность нового участка составит 25,2 км, он соединит трассу «Таврида» с дорогой на Ялту за поселком Перевальное.
Первый этап 15,8 километра пройдет от Донского до границы с селом Заречное Симферопольского района. Второй этап трассы будет пролегать через село Заречное, где планируется выкуп некоторых участков - в зону сноса попадает около 177 земельных участков и 58 домовладений.
Ранее сообщалось, что надземный переход над Объездной в Симферополе построят к концу октября. К настоящему моменту завершены работы по устройству инженерных сетей.
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