Часть Симферополя осталась без воды до вечера 22 июля

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за двух аварий на сетях водоснабжения часть Симферополя осталась без воды 22 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими в микрорайоне Ак-Мечеть, а также на улицах Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская.

То же касается улиц Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), а в переулках Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 июля свет отключат на 10 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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