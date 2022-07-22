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Общество22 июля 2022 9:06

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 22 июля

Произошли две авари на водных сетях
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за двух аварий на сетях водоснабжения часть Симферополя осталась без воды 22 июля. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 18.00 (ориентировочно) краны будут сухими в микрорайоне Ак-Мечеть, а также на улицах Козлова, Караимская, Краснознаменная, Футболистов, Клары Цеткин, Училищная, Генерала Яременко, Курцовская, Красноармейская, Крылова, Сергеева-Ценского, Нижнегоспитальная, Таврическая, Белогорская.

То же касается улиц Пограничников, Миронова, Малофонтанная, Крымская, Чехова, Петровская, 8 марта, Артиллерийская, Перевальная, Братская, Жидкова, Полигонная, Интернациональная, Инге, Ефремова, Севастопольская (частично), Самокиша (частично), а в переулках Козлова, Трудовой, Братский, Крылова, Крайний, Каменный, Керченский.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 22 июля свет отключат на 10 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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