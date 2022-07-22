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Происшествия22 июля 2022 11:06

Керчанин незаконно выловил креветок на 300 тысяч рублей

На мужчину завели уголовное дело
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Жителя Керчи будут судить за незаконный вылов креветок

Жителя Керчи будут судить за незаконный вылов креветок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

32-лений житель Керчи попал под уголовное дело за незаконную добычу креветок на 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемый конце марта 2022 года совершил незаконный вылов свыше 7,4 тыс. экземпляров креветки черноморской травяной и каменной в акватории Керченского пролива Черного моря, - говорится в сообщении.

С уловом его задержали сотрудники погрануправления ФСБ. Уголовное дело было передано в Керченский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе горе-рыбак попал под уголовное дело, пытаясь обворовать охраняемый водоем с форелью. Его улов оценили на 10 тысяч рублей.

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