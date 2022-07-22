Керчанин незаконно выловил креветок на 300 тысяч рублей

Жителя Керчи будут судить за незаконный вылов креветок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

32-лений житель Керчи попал под уголовное дело за незаконную добычу креветок на 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемый конце марта 2022 года совершил незаконный вылов свыше 7,4 тыс. экземпляров креветки черноморской травяной и каменной в акватории Керченского пролива Черного моря, - говорится в сообщении.

С уловом его задержали сотрудники погрануправления ФСБ. Уголовное дело было передано в Керченский городской суд.

Ранее сообщалось, что в Джанкойском районе горе-рыбак попал под уголовное дело, пытаясь обворовать охраняемый водоем с форелью. Его улов оценили на 10 тысяч рублей.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50