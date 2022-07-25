В Крыму пропал 21-летний житель Алушты

Федор Рудик. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры-поисковики разместили в соцсети ориентировку на молодого мужчину с ЮБК.

- Помогите найти человека! Пропал Рудик Федор Николаевич, 21 год, (2001 года рождения), село Кипарисное, город Алушта, - такой пост появился в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Парень исчез две недели тому назад – с 10 июля 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 178 сантиметров рост, нормальное телосложение, русые волосы, зеленые глаза. Федор Рудик был одет в коричневую футболку, черные шорты и синие кроссовки.

Если вы видели человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

К счастью, большинство пропавших находятся живыми и невредимыми, но происходят и трагические случаи, такие как с 16-летним жителем Феодосии..

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