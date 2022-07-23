В Крыму нашли мертвым 16-летнего подростка с татуировкой в виде ножа

Сергей Шушканов погиб. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил о том, что несовершеннолетнего, который исчез несколько дней тому назад, обнаружили мертвым.

- Найден, погиб, - такого ужасного содержания надпись перечеркивает ориентировку с фотографией и данными пропавшего, которая была размещена в соцсети.

Волонтеры искали парнишку вместе со полицией.

- Поступило сообщение от опекуна несовершеннолетнего о том, что 18 июля Шушканов Сергей Павлович ушел из дома, в неизвестном направлении и перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым несколько дней тому назад.

Среди примет пропавшего, которые обнародовали правоохранители, была и особая - у подростка на левом предплечье с внутренней стороны есть татуировка в виде ножа.

Но парнишка погиб, подробности не сообщаются. Остается только выразить соболезнования близким и родным.

Напоминаем, что в Крыму и Севастополе за прошедший июнь без вести пропали 60 человек, из которых 5 нашли мертвыми.

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