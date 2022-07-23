В Крыму нашли мертвым 16-летнего подростка с татуировкой в виде ножа

Сергей Шушканов погиб. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил о том, что несовершеннолетнего, который исчез несколько дней тому назад, обнаружили мертвым.
- Найден, погиб, - такого ужасного содержания надпись перечеркивает ориентировку с фотографией и данными пропавшего, которая была размещена в соцсети.
Волонтеры искали парнишку вместе со полицией.
- Поступило сообщение от опекуна несовершеннолетнего о том, что 18 июля Шушканов Сергей Павлович ушел из дома, в неизвестном направлении и перестал выходить на связь, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым несколько дней тому назад.
Среди примет пропавшего, которые обнародовали правоохранители, была и особая - у подростка на левом предплечье с внутренней стороны есть татуировка в виде ножа.
Но парнишка погиб, подробности не сообщаются. Остается только выразить соболезнования близким и родным.
Напоминаем, что в Крыму и Севастополе за прошедший июнь без вести пропали 60 человек, из которых 5 нашли мертвыми.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50