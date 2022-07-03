В Крыму 5 пропавших в июне нашли мертвыми

Поиски продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе за прошедший июнь без вести пропали 60 человек, к сожалению, 5 из них, нашли мертвыми. Среди погибших 45-летний житель Красногвардейского района. Такую статистку в соцсети обнародовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Статистика за июнь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры нашли живыми 40 мужчин и женщин. В 8 случаях поступившие заявки не были подтверждены. Бесследно исчезли 5 человек.

- Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отметили в отряде.

В настоящее время несколько заявок еще в стадии прозвона и сбора информации.

Напоминаем, что следователи нашли убийцу 24-летней жительницы Севастополя, исчезнувшей после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в соцсети.

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