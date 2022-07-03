Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 6:31

В Крыму 5 пропавших в июне нашли мертвыми

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Крым подвели итоги работы за первый месяц лета 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поиски продолжаются.

Поиски продолжаются.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе за прошедший июнь без вести пропали 60 человек, к сожалению, 5 из них, нашли мертвыми. Среди погибших 45-летний житель Красногвардейского района. Такую статистку в соцсети обнародовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Статистика за июнь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Статистика за июнь 2022. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Волонтеры нашли живыми 40 мужчин и женщин. В 8 случаях поступившие заявки не были подтверждены. Бесследно исчезли 5 человек.

- Все поиски отряд проводит в постоянном взаимодействии с сотрудниками полиции. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отметили в отряде.

В настоящее время несколько заявок еще в стадии прозвона и сбора информации.

Напоминаем, что следователи нашли убийцу 24-летней жительницы Севастополя, исчезнувшей после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в соцсети.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50