Новый автобусный рейс «Саки - Джанкой» запущен 25 июля

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"/Telegram

ГУП РК «Крымтроллейбус» запустил новый автобусный рейс по маршруту «Саки - Джанкой», сообщили в пресс-службе предприятия. Транспорт начинает курсировать 25 июля.

- Автобус будет проходить через Евпаторию, что даст возможность пассажирам прямого сообщения с Джанкоем. Автобус будет отправляться из города Саки в 05.55 часов, из Джанкоя - в 14.00 часов, - говорится в сообщении.

Напомним, в середине июля был запущен дополнительный рейс из Симферополя в Херсон. Транспорт отправляется с автостанции «Курортная».

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