В Крыму водитель «Нивы» врезался в дерево из-за отказа тормозов

Фото: mchs.rk.gov.ru

Вчера, 24 июля, в селе Перевальное у водителя «Нивы» отказали тормоза. Машины врезалась в дерево, в результате чего пострадали три человека.

Фото: mchs.rk.gov.ru

- По итогу часовых поисков, пострадавшие были обнаружены в районе горы Замана. Спасатели выяснили, что в результате отказа тормозов, водитель а/м Нива потерял управление и совершил столкновение деревом. В районе поиска обнаружены трое пострадавших, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Пострадавшим оказали первую медпомощь на месте, после чего эвакуировали с травмами различной степени к машине «скорой». Ранее в Судаке несовершеннолетний водитель вместе с пассажиром упали в овраг на квадроцикле. Пострадавших доставили в больницу.

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