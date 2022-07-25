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Общество25 июля 2022 13:44

В Симферополе изменено расписание движения автобуса №81

С конечной остановки «Железнодорожная больница» он будет отправляться в 07.00 часов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Симферополе изменилось расписание маршрута №81, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

- Просим Вас обратить внимание, что расписание маршрута № 81 города изменилось. По многочисленным просьбам пассажиров первый рейс с конечной остановки «Железнодорожная больница» будет отправляться в 07.00 часов, - говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Напомним, новый автобусный рейс «Саки - Джанкой» запущен 25 июля. Автобус будет проходить через Евпаторию.

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