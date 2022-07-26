В Евпатории на пляжах нужно платить за тень

Под навесом можно отдохнуть за деньги.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымское солнце летом жарит беспощадно, но выяснилось, что на пляже отдых в тени стоит денег.
- Теневой навес — это зона проката, то есть сервис, который входит в категорию «Услуги пляжа». Бесплатно предоставляются места только инвалидам на колясках и детям с ДЦП, - такое сообщение появилось на официальном сайте администрации Евпатории, в котором делается ссылка на публикацию газеты «Евпаторийская здравница».
Также объяснили, что на пляжах «достаточно места, куда каждый может прийти со своим зонтиком, тем самым организовав себе тень, а матросы-спасатели помогут закрепить зонтик на песке».
Все эти нюансы прописаны в официальных документах Совмина РК, где говорится, что «на пляжах общего пользования на полуострове не допускается размещение нестационарных торговых объектов и шезлонгов, предоставляемых за плату, на территории, превышающей 40% активной пляжной площади. Размещение нестационарных торговых объектов и лежаков не должно создавать препятствий для прохода граждан к морю».
Прайс на прокат пляжного инвентаря в Евпатории.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Если же говорить о ценах на лежаки в тенечке, в то Евпатории нужно отдать не меньше двух сотен рублей.
Расценки на Массандровском пляже Ялты в июле 2022.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Южном берегу Крыма в Ялте на Массандровском пляже предлагают купить сразу комплект из шезлонга и зонта, который имеет соответствующий ценник.
Кстати, врачи настоятельно рекомендуют не злоупотреблять загаром, чтобы избежать онкологии.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50