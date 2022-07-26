В Евпатории на пляжах нужно платить за тень

Под навесом можно отдохнуть за деньги. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымское солнце летом жарит беспощадно, но выяснилось, что на пляже отдых в тени стоит денег.

- Теневой навес — это зона проката, то есть сервис, который входит в категорию «Услуги пляжа». Бесплатно предоставляются места только инвалидам на колясках и детям с ДЦП, - такое сообщение появилось на официальном сайте администрации Евпатории, в котором делается ссылка на публикацию газеты «Евпаторийская здравница».

Также объяснили, что на пляжах «достаточно места, куда каждый может прийти со своим зонтиком, тем самым организовав себе тень, а матросы-спасатели помогут закрепить зонтик на песке».

Все эти нюансы прописаны в официальных документах Совмина РК, где говорится, что «на пляжах общего пользования на полуострове не допускается размещение нестационарных торговых объектов и шезлонгов, предоставляемых за плату, на территории, превышающей 40% активной пляжной площади. Размещение нестационарных торговых объектов и лежаков не должно создавать препятствий для прохода граждан к морю».

Прайс на прокат пляжного инвентаря в Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Если же говорить о ценах на лежаки в тенечке, в то Евпатории нужно отдать не меньше двух сотен рублей.

Расценки на Массандровском пляже Ялты в июле 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Южном берегу Крыма в Ялте на Массандровском пляже предлагают купить сразу комплект из шезлонга и зонта, который имеет соответствующий ценник.

Кстати, врачи настоятельно рекомендуют не злоупотреблять загаром, чтобы избежать онкологии.

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