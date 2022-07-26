В Крыму сельчанин обворовал продуктовый магазин на 37 тысяч рублей

Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

30-летий житель Симферопольского района обворовал продуктовый магазин на 37 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Подозреваемый чистосердечно признался в содеянном. С его слов, все похищенные продукты питания он употребил, - говорится в сообщении.

На крымчанина завели уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, под Саками молодой парень обворовал сотрудника аттракционов на 48 тысяч рублей. Ему грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.

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