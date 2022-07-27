Электроподстанцию в Симферополе реконструируют за 1,4 миллиарда рублей

Электрическую подстанцию «Фотон» в крымской столице ждет реконструкция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электрическую подстанцию «Фотон» в Симферополе реконструируют за 1,4 миллиарда рублей. Это следует из распоряжения главы Крыма о выборе подрядчика.

- Определить ООО «Ленэлектромонтаж» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства: «Реконструкция ПС110 кВ «Фотон» и питающих ВЛ 110кВ с прилегающей распределительной сетью», - говорится в тексте документа.

Цена контракта составит 1 миллиард 353 миллиона рублей, 78 миллионов из которых, направят на выполнение проектно-изыскательских работ. Конечный срок завершения работ - 30 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что школу №36 в Симферополе отремонтируют за 102,4 миллиона рублей. Подрядчиком выступит ООО «Комплект».

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