Фото: МБУК "Парки столицы"

Семья кошачьих лемуров из Симферопольского зооуголка впервые стала родителями, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Малыш чувствует себя хорошо. Первые полгода он будет большую часть времени проводить на спине у мамы. Иногда маленький лемур ненадолго сползает со спины и начинает самостоятельно исследовать территорию и играть, - говорится в сообщении.

Пока что основное питание малыш получает с молоком матери, но уже скоро в его рацион войдут свежие овощи, фрукты, зелень, творог и даже насекомые.

Появление на свет еще одного маленького лемура - вклад в сохранение редкого вида, который занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Ранее КП-Крым писала, что в Бахчисарайском парке миниатюр на свет появилась олениха. Малышка уже интересуется взрослой оленьей едой.

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