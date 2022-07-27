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Общество27 июля 2022 6:23

Семья кошачьих лемуров из Симферопольского зооуголка впервые стала родителями

Пока детеныш питается материнским молоком, но уже скоро начнет проявлять интерес и к обычной пище
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

Семья кошачьих лемуров из Симферопольского зооуголка впервые стала родителями, сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Малыш чувствует себя хорошо. Первые полгода он будет большую часть времени проводить на спине у мамы. Иногда маленький лемур ненадолго сползает со спины и начинает самостоятельно исследовать территорию и играть, - говорится в сообщении.

Пока что основное питание малыш получает с молоком матери, но уже скоро в его рацион войдут свежие овощи, фрукты, зелень, творог и даже насекомые.

Появление на свет еще одного маленького лемура - вклад в сохранение редкого вида, который занесен в Международную Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Ранее КП-Крым писала, что в Бахчисарайском парке миниатюр на свет появилась олениха. Малышка уже интересуется взрослой оленьей едой.

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