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Происшествия27 июля 2022 9:43

В Керчи мужчины обворовали киоск с мороженым на 17 тысяч рублей

Покусились злоумышленники не на холодное лакомство, а на выручку
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В Керчи двое мужчин обворовали киоск с мороженым на 17 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Неизвестные в ночное время путем повреждения личинки замка входной двери проникли в ларек и похитили из кассы денежные средства в сумме более 17 тыс. рублей, - говорится в сообщении.

Задержанными оказались ранее судимые за аналогичные преступления местные жители 25 и 32 лет. Им грозит наказание от крупного денежного штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывший зэк с 30-летним стажем избил крымчанку ради 10 тысяч рублей. С целью наживы мужчина проник в дом к своей жертве и угрожал ей ножом.

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