В Крыму мэров и министров будут назначать с трехмесячным испытательным сроком

Фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов

В руководящий состав Крыма должных лиц будут назначать с трехмесячным испытательным сроком для эффективности работы должностных лиц. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- По истечении трех месяцев будем подводить итоги. Если человек справляется, он будет работать дальше, если нет - будет принято решение об увольнении, - сказал глава Крыма.

Напомним, ранее глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку после критики со стороны Аксенова. По его словам, эффективность работы местного депутатского корпуса не имеет никаких результатов. Огромное число проблемных вопросов как в Феодосии, так и по целому ряду населенных пунктов полуострова, не требуют больших материальных затрат. И большинство проблем решаются практически за день.

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