В Крыму задержан чиновник, получивший взятку от владельца автосервиса, где не обслужили военных

Фото: скриншот из видео

Чиновник администрации Красногвардейского района задержан с поличным при получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, такое вознаграждение полагалось за выдачу разрешения на строительство недвижимости и предоставлении земельного участка в аренду.

- Санкция части 4 статьи 159 УК России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, - говорится в сообщении. Как сообщили КП-Крым в правоохранительных органах, речь идет о чиновнике, который получил взятку от владельца станции техобслуживания, где ранее отказались обслуживать военных. СТО оказалась незаконной постройкой, снос объекта уже начался.

Ранее сообщалось, гражданин Украины получил 5,5 года колонии общего режима за ложное сообщение о минировании здания Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

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