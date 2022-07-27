В поселке Комсомольское проведут водопровод за 8 миллионов рублей

Работы по укладке водопровода завершат до начала декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Комсомольское, что в девяти километрах от Симферополя, до начала декабря проведут водопровод. На эти цели израсходуют восемь миллионов рублей.

- В рамках ликвидации последствий подтопления принято решение о проведении водопровода в пгт Комсомольское. Работы выполнит ГУП РК «Вода Крыма», их стоимость - около восьми миллионов рублей, - цитирует «Крым 24» главу Республики Крым Сергея Аксенова.

Также, по его словам, в крымской столице в районе улиц Суходольной и 51-й Армии проложат канализацию, которая ранее не была предусмотрена при проектировании водопровода и асфальтировании.

Ранее сообщалось, что электроподстанцию в Симферополе реконструируют за 1,4 миллиарда рублей Срок завершения работ - декабрь 2024 года.

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