В Крым привезут 100 тысяч доз назальной вакцины от COVID-19

В Минздраве крымчанам рекомендуют ревакцинироваться Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 100 тысяч доз назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник» скоро поставят в Крым, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Арсен Зиядинов.

По его мнению, это инновационный метод, который будут выбирать для ревакцинации большинство крымчан.

- Нами поданы заявки на завод, который выпускает специальные насадки. Ожидаем сто тысяч единиц. Сама же вакцина с компонентом «Гам-КОВИД-Вак» доступна и хранится в необходимых количествах в специальных условиях на складе, - пояснил Зиядинов.

Напомним, ранее Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма из-за роста суточного числа заболевших. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками. Также глава ведомства напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

Масочный режим в Крыму отметили с 6 июня. С тех пор мера носит рекомендательный, а не обязательный характер.

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