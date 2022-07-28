Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжаются работы по очистке русла реки Салгир, сообщили в пресс-службе местной администрации. Недавно очистку провели в районе моста на Ракетной.

- От гидроузла до моста порядка 800 метров. Здесь будет произведена зачистка русла от ила, наносов и мусора. Сейчас работают две бригады от МБУ «Город» по опиловке деревьев непосредственно в самом техническом сооружении и тех, которые препятствуют потоку воды, - цитирует пресс-служба заместителя главы администрации крымской столицы Антона Запоточного.

Основной объем работ по расчистке русла планируется завершить в течение месяца.

Ранее сообщалось, что из бюджета Ялты выделили 40 миллионов рублей на завершение расчистки русел рек. Начать работы намерены в августе.

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