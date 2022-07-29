В аэропорту «Симферополь» проведут мастер-класс по пленэрной живописи

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В честь 205-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского, чье имя носит международный аэропорт «Симферополь», на привокзальной площади пройдет танцевальный и поэтический флешмоб и закатный пленэр.

- Основными зрителями станут сотрудники аэропорта. Имя художника Ивана Айвазовского присвоено международному аэропорту Симферополь в мае 2019 года. Великий маринист родился в Феодосии 29 июля 1817 года, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Первыми своим выступлением порадуют актеры театра-студии «Дом» из города Иваново - покажут представление «Я не люблю Штиль», основанном на стихах Высоцкого. После участники ансамбля «Единство» исполнят народный армянский танец «Кочари». Завершатся мероприятия пленэром в лавандовом поле, на котором художники напишут на мольбертах пассажирский терминал в лучах заката.

Ранее сообщалось, что пещеру «Таврида» недалеко от Симферополя открыли для туристов. Экскурсионная ее часть достигает 485 метров.

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