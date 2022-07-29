В Крыму хотят построить СИЗО на 1500 мест

Объект планируют начать строить с 1 сентября этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму хотят построить новое СИЗО на 1500 мест за 8,4 миллиарда рублей. В настоящее время идет поиск исполнителя. Об этом сообщается на сайте госзакупок, передает «Крым 24».

- Выполнение работ по разработке рабочей документации и выполнению строительно-монтажных работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства: «Строительство следственного изолятора на 1500 мест УФСИН России по РК и Севастополю, Симферополь (1-й этап - 1000 мест, 2-й этап - 500 мест)» в рамках государственного оборонного заказа», - говорится на сайте.

Начать работы планируют 1 сентября 2022 года, завершение строительства намечено на 30 октября 2025-го. Средства выделят из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что надземный переход над Объездной в Симферополе построят к концу октября. К настоящему моменту завершены работы по устройству инженерных сетей.

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