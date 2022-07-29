Экс-начальница МУП в Симферополе обвиняется в хищении 550 тысяч рублей

Бывшая начальница подразделения управляющей компании в крымской столице попалась на служебном подлоге Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летняя экс-начальница управляющей организации в Симферополе попалась на служебном подлоге.

- Обвиняемая, занимая руководящую должность на предприятии, в период с 2017 по 2019 год оформляла фиктивные договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, а также акты выполненных работ, фактически не осуществлявшихся, которые предоставляла в бухгалтерию предприятия, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Таким образом ей удалось похитить средства предприятия на сумму более 550 тысяч рублей. Кроме того, ее действия привели к необоснованному удержанию налогов и отчислению сборов предприятием на сумму более 250 тысяч рублей. В ходе следствия женщина частично возместила ущерб. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что две «бизнесвумен» из Севастополя получили шесть лет колонии за торговлю наркотиками через интернет-магазин. Безработные крымчанки решили таким способом поправить свое финансовое положение.

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