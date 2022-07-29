Экс-глава крымского села предстанет перед судом растрату 1,4 миллиона рублей

Экс-глава одного из крымских сел предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму экс-глава администрации Трудовского сельского поселения предстанет перед судом за служебный подлог и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

В июне 2020 года обвиняемая без заключения договоров предоставила в безвозмездное пользование предпринимателю нежилые помещения площадью 400 м.кв. здания Дома культуры в селе Трудовом. Чтобы скрыть преступление, она изготовила фиктивные документы об организации и проведении конкурсных процедур по заключению договоров аренды.

- В результате противоправных действий обвиняемой муниципальному бюджету причинен имущественный ущерб в размере 1,4 миллиона рублей, - говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело, далее им займется суд.

Ранее сообщалось, что экс-начальница МУП в Симферополе обвиняется в хищении 550 тысяч рублей. Она оформляла фиктивные договоры на вывоз мусора и акты фактически невыполненных работ.

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