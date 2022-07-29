В Керчи в следующем году откроют новую современную школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи в следующем году откроют современную школу на 800 учеников. Объект появится в районе Марат-1.

- Ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию к 1 сентября следующего года. Школа очень достойная. С огромной столовой, библиотеками, спортивными залами. График выполнения работ подрядчиком соблюдается, - цитирует Крымская газета главу местной администрации Святослава Брусакова.

Ранее сообщалось, что для юных художников Ялты открыли новый филиал школы искусств. Благоустроенное и уютное помещение находится на улице Стахановской в Массандре.

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