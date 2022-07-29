Суд вынес приговор экс-сотруднику госстройнадзора Крыма за взятку в 12 млн рублей

В Симферополе вынесен приговор в отношении бывшего сотрудника региональной службы строительного надзора, признанного виновным в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор экс-сотруднику ликвидированной Службы госстройнадзора приговорен за взятку в 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крыма.

Начальник осужденного вместе с подельниками организовали преступную группу и вымогали взятку у компании, которая строила ЖК в Евпатории. При получении первой части денег их задержали.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 12,5 млн рублей, - говорится в сообщении.

Одного из участников этой группы осудили еще в прошлом году, дела других находятся на рассмотрении суда.

Ранее сообщалось, что экс-глава администрации крымского села предстанет перед судом растрату 1,4 миллиона рублей. Она передала в пользование предпринимателю помещения Дома культуры без заключения договора.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50