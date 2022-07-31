В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 31 июля и 1 августа

В Крыму в ближайшие два дня местами ожидаются сильные ливни Фото: Елизавета КВАЧКОВА

На территории Крымского полуострова 31 июля и 1 августа местами ожидаются сильные ливни с грозами и градом. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем и до конца суток 31 июля, 1 августа в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем крупный град, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала, что самая теплая вода в Крыму зафиксирована в Азовском море и Керченском проливе. Тропические воздушные массы принесли в Крым жару.

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