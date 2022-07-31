Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С вечера 1 августа десятки улиц Симферополя останутся без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 23.00 часов 1 августа до 13.00 часов 2 августа в связи работами по переустройству сетей холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение в микрорайонах Битак и Чакурча.

То же самое касается улиц М.Залки, Киевская (частично), 51-й Армии, Гурзуфская (частично), Коцюбинского, Суходольная, Буденного, Лебедева, Ладыгина, Щорса, Чапаева, Фурманова, Бетховена, Бабушкина, Солнечная, Битакская, Федько, Снайперов, Комсомольская, Крупской, Стахановцев, Блюхера, Скрипниченко, Грибоедова, Рубцова, Левкина, Смирнова, Терлецкая, Федотова, Чайковского. Также воды не будет в переулках Клинический, Ялтинский, Шмидта (частично), Юный, Вольный и Гравийный.

Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение на 31 июля и 1 августа. Местами ожидаются сильные дожди с грозами и градом.

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