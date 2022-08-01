Фрукты и овощи в Крыму упали в цене на 40%

Цены на фрукты и овощи в Крыму снизились на 40% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появление на крымских прилавках херсонских овощей повлияло на их цены в республике, сообщила замминистра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.

- За счет поставок овощей и фруктов из Херсонской области и конкуренции на продовольственном рынке Республики Крым мы наблюдаем снижение цен на плодоовощную группу товаров в среднем на 40%, - пояснила Мезавцова.

По ее словам, по сравнению с ценами на овощи борщевого набора в Южном федеральном округе в Крыму они ниже на 30%.

Ранее сообщалось, что в Крыму решили не повышать цены на проезд в общественном транспорте. Вопрос требует более тщательного обоснования и согласования.

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