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Экономика1 августа 2022 9:14

В Симферополе 387 граждан получили выплаты за пострадавшее при потопе имущество

Всего пострадавшими в республике были признаны около 2 500 тысяч граждан
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В этом году сильные ливни не обошли Крымский полуостров стороной

В этом году сильные ливни не обошли Крымский полуостров стороной

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе 387 граждан получили выплаты за пострадавшее при потопе имущество, сообщили в Департаменте труда и социальной защиты населения администрации крымской столицы.

- Выплачена компенсация 387 гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации вследствие выпадения обильных осадков с 26.06.2022, - говорится в сообщении.

Напомним, в результате мощных ливней, обрушившихся на Крым 26-27 июня, пострадавшими в были признаны около 2 500 жителей полуострова. В столице республики пострадали 625 человек. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Симферопольском районе - около 1750 (такие данные были приведены на конец июля).

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