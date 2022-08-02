Сияющие облака и позолоченные солнцем горные зубцы: появилось красивое видео рассвета на Ай-Петри в августе 2022

Рассвет на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымский полуостров не зря называют орденом на груди планеты, он и правда похож и на награду, и на украшение. Рано утром, встречая новый день, можно особенно ярко прочувствовать всю прелесть южного края.

- Август. Рассвет на Ай-Петри, - это видео, которое появилось в соцсети, сполна передает прелесть восхода на Южном берегу Крыма, а вернее в Крымских горах.

Облака цвета розового золота, щедро «сдобрены» сумрачным и веским свинцом.

Острые горные зубцы, позолоченные светилом, навевают воспоминание о полузабытой прочитанной в детстве сказке о короле Гор.

Но расслабляться не стоит.

- В Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные, - такие не совсем симпатичные прогнозы дают синоптики Крымского гидрометеоцентра.

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