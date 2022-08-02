Фото: sev.gov.ru

В Балаклаве стартует новый этап строительства яхтенной марины, сообщили в пресс-службе администрации Севастополя.

- Завершили демонтаж здания административно-бытового корпуса, разделяем отходы от разборки здания, а также начали погружение трубошпунта на причалах 247 и 248 - 20 свай уже погружено, - сообщил заместитель руководителя проекта строительной компании «Мостотрест» Юрий Бесков.

В то же время военно-исторический музей фортификационных сооружений продолжает работу. После перекрытия набережной туристов в музей доставляют специальные автобусы от перехватывающей парковки на улице Крестовского и от шлагбаума перед въездом на Таврическую набережную.

Напомним, контракт на строительство марины был заключен еще в прошлом году. Исполнителем выступила организация «Мостотрест». Первый этап работ предполагает реконструкцию Таврической набережной, где намерены привести в надлежащее состояние все коммуникации, после чего территорию благоустроят.

Ранее сообщалось, что строительство яхтенной марины в Балаклаве не затронет территорию кладбища.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50