Крымские водохранилища накопили рекордные 200 миллионов кубометров воды

Водохранилища Крыма накопили рекордный запас воды Фото: Виталий ПАРУБОВ

Водохранилища Крымского полуострова накопили почти 200 миллионов кубометров воды, сообщили в региональном гидрометцентре.

- Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 августа 2022 года составил 197,87 миллиона кубических метров, - говорится в сообщении.

Для сравнения: в 2021 году водные запасы региона составили 132,4 миллиона кубометров, в 2020-м - местные водоемы накопили всего около 75 миллионов кубометров из-за длительной засухи.

Ранее КП-Крым писала, что запас водохранилищ Крыма после ливней, прошедших 26-27 июня, увеличился почти на три млн кубометров. Чтобы не допустить достижения критических отметок, властям даже пришлось увеличить сброс воды из Симферопольского водохранилища в Салгир.

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