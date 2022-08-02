Новым заместителем главы администрации Симферополя назначен Александр Семенченко

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Новым заместителем глава администрации Симферополя назначен Александр Семенченко, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

- В рамках должностных обязанностей он курирует сферы молодежи, спорта и туризма, административных органов, делопроизводства и работы с обращениями граждан, - говорится в сообщении.

Семенченко в 2004 году окончил ТНУ имени В.И. Вернадского по направлению «Математика». С 2004 по 2007 год работал школьным учителем информатики. С 2007 по 2012 год - преподаватель курсов «Оператор компьютерного набора», исполнительный директор ООО «Школа информационных технологий «Регион». Следующие два года трудился директором ООО «Веб Академия». С 2014 по 2022 год - начальник управления информатизации и развития информационных систем Министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Ранее сообщалось, что в Крыму назначен новый глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации - Владислав Масляник. Он взят на работу с испытательным сроком. Напомним, Сергей Аксенов ранее заявил, что отныне руководящий состав в Крыму будет назначаться с испытательным сроком.

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