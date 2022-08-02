Маршрут № 70 «Арабатская - 7 городская больница» в Симферополе возобновил работу

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Маршрут № 70 «Арабатская - 7 гор. больница» возобновил работу в Симферополе, сообщили в ГУП РК «Крымтроллейбус».

- С 1 августа движение по данному маршруту будет осуществляться на постоянной основе. На данный момент на маршруте работает 4 единицы транспорта, в планах - увеличить количество до 8, - говорится в сообщении.

Автобусы оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда и спутниковой навигацией ГЛОНАСС.

Напомним, ранее был запущен новый автобусный рейс «Саки - Джанкой». Автобус будет проходить через Евпаторию.

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