Суточный прирост инфицированных COVID-19 в Крыму продолжает увеличиваться

Фото: sev.gov.ru

За минувшие сутки на территории Республики Крым выявили 119 случаев новой коронавирусной инфекции, 185 509 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 392 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 96 человек, выздоровевших за весь период - 177 947, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 36 новых случаев заболевания COVID-19, 85 730 - с начала пандемии. Такие данные приведены на официальном сате города Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 12 человек. Выписаны 13 пациентов. На данный момент в больницах находятся 70 пациентов, из них 47 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма. На входе в лечебные учреждения снова будут измерять температуру и следить за масками.

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