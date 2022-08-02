В Крыму из детского дома пропала 14-летняя девушка с рыжими волосами

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму разыскивают 14-летнюю девушку с рыжими волосами, которая вчера в неизвестном направлении ушли из детского дома. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- 1 августа в 18.00 из Чернышевского детского дома, расположенного по адресу: Раздольненский район, село Чернышево, улица Кирова, д. № 1-а в неизвестном направлении ушла несовершеннолетняя Синенко Вероника Павловна 31.08.2008 года рождения, - говорится в сообщении.

Приметы: рост около 160 см, волосы рыжие, худощавого телосложения. Была одета в желтую кофту, джинсовые шорты и белые кроссовки. Информацию о ее местонахождении можно сообщить по номерам: +7 (36562) 9-12-57, +7 (999) 46-10155 или «102».

Ранее сообщалось, что в Крыму пропал 18-летний парень с черным рюкзаком. Даниил Гришин исчез 23 июля 2022.

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