Ученые ВНИИ ГОЧС: в Крыму 40-градусная жара может привести к аварии на трансформаторах

Крыму угрожает 40-градусная жара и аварии на трансформаторах из-за перегрузки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму трансформаторы могут не выдержать летней жары. Температура в регионе уже на этой неделе может достичь 40 градусов, предупредили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

- В некоторых районах [температура] достигнет +40-42°C в тени. Повышенная нагрузка на электросети из-за использования кондиционеров и холодильного оборудования может привести к авариям на трансформаторных подстанциях в <...> Республике Крым, - говорится в сообщении.

По мнению специалистов, та же проблема может наблюдаться в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

Напомним, что синоптики до конца недели в Крыму прогнозируют дожди. Температура воздуха существенно не изменится.

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