Фото: Марат Хуснуллин/Telegram

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин поручил ускорить строительство культурных объектов в Севастополе.

- Посетил ключевые строительные площадки на мысе Хрустальный в Севастополе - объекты культурно-образовательного кластера - и провел совещание о ходе реализации проекта, - написал Хуснуллин в своем telegram-канале.

Фото: Марат Хуснуллин/Telegram

По его словам, темпы работ необходимо наращивать, так как строительство масштабного кластера с художественным музеем, хореографической академией, театром оперы и балета нужно закончить уже в декабре в 2023 года.

Ранее сообщалось, что под Севастополем построят крупный жилой комплекс «Порто Франко» за 2,4 миллиарда рублей. Застройщик возведет ЖК комфорт-класса из 11 многоэтажных многоквартирных жилых домов с ландшафтным дизайном общественных зон.

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