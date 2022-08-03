В Симферополе мошенник под видом гендиректора предприятия похитил 75 млн рублей

В Крыму на чистую воду вывели еще одного мошенника Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Симферополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мошенника, похитившего чужое имущество на 75 миллионов рублей.

- Выдавая себя за генерального директора одного из предприятий, в период с октября 2014 года по ноябрь 2016 года заключал мировые соглашения и договоры мены, произведя таким образом незаконное отчуждение в пользу иных организаций недвижимости, принадлежащей местному предприятию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Кроме того, под предлогом продажи этих объектов он получил от граждан более 50 тысяч долларов США за приобретение имущественного комплекса.

Ранее сообщалось, что в Крыму мошенники обманули поставщиков продуктов на 20 миллионов рублей. Их приговорили к 4 годам 1 месяцу лишения свободы.

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