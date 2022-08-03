Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Автомобильную дорогу от села Перевальное до Алушты хотят расширить в связи с тем, что на ЮБК ежедневно направляется большое количество автотранспортных средств, общественных автобусов и троллейбусов.

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

- Одна из главных крымских трасс это Симферополь - Алушта - Ялта. Вопрос о реконструкции данной трассы ранее уже поднимался. Сегодня проехал всю трассу Симферополь - Алушта. Осмотрел качество дороги, транспортный поток. На сегодня принимается решение о том, чтобы расширить автомобильную дорогу от села Перевальное до Алушты, - написал Юрий Гоцанюк в своем telegram-канале.

В то же время будут проведены обследования, чтобы во время движения не было оползневых процессов.

Ранее сообщалось, что под Симферополем продолжается строительство дорог протяженностью 1,6185 километров за 84,3 миллиона рублей. Работы выполняет ООО «ВикСтрой».

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