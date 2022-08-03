В Симферополе из-за непогоды рухнули несколько массивных ветвей деревьев

Фото: МБУК "Парки столицы"

Из-за непогоды в сквере имени Тренева и Детском парке Симферополя обрушились несколько массивных веток.

Фото: МБУК "Парки столицы"

- В кратчайшие сроки на место прибыли работники МБУК «Парки столицы». Оперативно были проведены работы по распилу аварийных веток и вывозу порубочных остатков, - сообщили в официальном telegram-канале предприятия.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Ранее ученые предупредили, что в Крыму из-за предстоящей 40-градусной жары из строя могут выйти трансформаторы. Повышенная нагрузка на электросети из-за использования кондиционеров и холодильного оборудования может привести к авариям на трансформаторных подстанциях не только на полуострове, но и в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.

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