Фото: rk.gov.ru

Глава Минсельхоза Крыма Юрий Мигаль ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ главы республики опубликован на портале регионального правительства.

- Принять отставку Мигаля Юрия Григорьевича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра сельского хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению, - говорится в сообщении.

Данную должность Юрий Мигаль занимал с 24 мая этого года. До этого До этого был председателем Комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий, был депутатом и председателем Раздольненского районного совета, однако 20 мая его полномочия были прекращены.

Ранее в Крыму был назначен новый глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Владислав Масляник взят на работу с испытательным сроком.

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