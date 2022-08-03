В Феодосии произошло ДТП с участием двух легковушек 2 августа

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вчера, 2 августа, на автодороге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС по Республики Крым.

- На 4-м километре автодороги Феодосия-Орджоникидзе произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии к месту стало известно, что произошло столкновение двух легковых автомобилей «Land Rover» и «BYD», - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС по РК

Пострадавших на носилках транспортировали к автомобилю «скорой», после чего отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что 3 августа в районе Ангарского перевала водитель легковушки врезался в столб, который после столкновения повалился на стоящий рядом грузовик.

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