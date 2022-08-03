В районе Ангарского перевала водитель легковушки врезался в столб 3 августа

Фото: AMS/Simferopol/Telegram

На трассе Симферополь - Ялта произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в соцсетях.

При подъеме на Ангарский перевал автомобиль врезался в столб, который в результате повалился на стоящий рядом грузовик. Позже стало известно, что в аварии никто не пострадал. Причиной ДТП стало превышение скорости.

Ранее в Севастополе пьяный подросток на мопеде сбил инспектора ДПС. Сотрудник ГИБДД с серьезной травмой в больнице. Полицейский попытался остановить летевший на скорости мопед, но управлявший им 15-летний парень даже не подумал притормозить.

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